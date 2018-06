Manifestação de perueiros atrapalha tráfego em rodovias Uma manifestação de perueiros deixa o tráfego complicado no trecho entre o os quilômetros 98 e 99 nas Rodovias Anhangüera e SP-101, em Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 31. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), os manifestantes estão concentrados na avenida Lix da Cunha, bem próximo às rodovias, o que causa a lentidão. De acordo com a Autoban, empresa que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, a manifestação atrapalha o acesso à Rodovia Anhangüera, no trevo em frente à Bosch.