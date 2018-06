Manifestação em Cuiabá reúne 30 mil pessoas

CUIABÁ - Cerca de 30 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, participaram do segundo dia de manifestação em Cuiabá (MT). Os manifestantes saíram da Praça Alencastro, centro, onde fica a sede da prefeitura, percorreram a principal avenida da cidade, e seguiram rumo ao Centro Político Administrativo, onde estão localizados o Palácio Paiaguás, sede do Governo do estado, e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

A passeata foi pacífica até a chegada à ALMT, onde uma pessoa atirou pedra nas janelas. Não houve feridos e nem confronto com a Polícia. Após a Assembleia, os manifestantes seguiram para o Palácio Paiaguás, onde segundo a Polícia tudo correu num clima de tranquilidade. A manifestação acabou por volta das 19 horas (horário de Mato Grosso).

Os manifestantes também gritavam palavras de ordem contra a corrupção. Além de Cuiabá acontecem manifestações em mais dez cidade do interior.