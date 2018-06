Manifestação em frente à Assembleia do Rio pede anistia aos bombeiros

RIO - Pelo menos 2 mil pessoas estavam concentradas na tarde desta sexta-feira, 10, nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) em um ato que reunia bombeiros, professores e estudantes para comemorar o habeas corpus aos 437 bombeiros presos, pedir anistia e melhores salários.

Um dos porta-vozes do movimento dos bombeiros, cabo Laércio Soares, afirmou que os coordenadores do protesto decidirão se vão manter o acampamento em frente da Alerj até que a anistia seja concedida aos acusados de motim durante a ocupação do Quartel Central da corporação há uma semana.