Manifestação lembra morte de estudante Cerca de 300 amigos, parentes e artistas participaram de manifestação pacífica ontem no Rio em memória do estudante Daniel Duque, morto na semana passada na porta de uma boate em Ipanema. O tiro foi disparado por um policial militar que fazia a segurança do estudante Pedro Velasco, filho da promotora Márcia Velasco.