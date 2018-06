Manifestante é impedido de entrar em shopping do Rio

RIO - Na segunda edição do rolezinho no shopping Leblon, na zona sul do Rio, um manifestante foi impedido pelos seguranças de entrar no local. O estudante de direito Cleyton Carlos, de 24 anos, teve a mochila revistada e o acesso negado após os seguranças encontrarem uma máscara do personagem Coringa. Com vigilância privada reforçada nos acessos e corredores, e ronda do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) na região, o estabelecimento funcionou normalmente neste domingo, 26.

O estudante afirmou que a atitude do shopping era preconceito. "Eles me marcaram desde a ultima edição. Sempre barram quem é pobre e favelado, mas não a burguesia. O racismo no Brasil é um dos maiores do mundo", disse o estudante. Após ser barrado, ele posou para fotos com o punho erguido, símbolo contra o apartheid.

A direção do shopping não comentou as declarações. Outros três manifestantes entraram no shopping e foram acompanhados por seguranças. Em um carta aos clientes na porta do estabelecimento, a direção informa que "as áreas são franqueadas a todos, sem distinção de raça, classe social, credo, pensamento ou qualquer forma de discriminação."

O acesso ao shopping está sendo organizado com cercas e pelo menos 15 seguranças, parte deles à paisana. Em todas as alamedas e corredores, a segurança também foi reforçada. Um agente que não quis se identificar informou que a orientação era tranquilizar os clientes e abordar eventuais manifestantes.

Na área externa, houve reforço também no policiamento, com duas viaturas do Batalhão de Choque rodando pela área. O tenente-coronel Amaral, do 23º Batalhão de PM informou que o reforço era "normal" em função do fluxo de banhistas nas praias do Leblon e Ipanema. Ele não informou o numero de policiais na região.