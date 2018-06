Manifestantes bloqueiam tráfego em rodovia em Campinas

Moradores de Hortolândia, Região Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, bloquearam nesta terça-feira, 3, a Rodovia Campinas-Monte Mor para pedir medidas práticas que sirvam para diminuir o número de acidentes na região. Os manifestantes queimaram pneus e interromperam o tráfego no local. A Polícia Militar Rodoviária não soube informar o número médio de acidentes que ocorre em média na rodovia ao mês. Na última segunda-feira, uma criança de 6 anos morreu naquele trecho da rodovia. Três outras pessoas envolvidas no acidente ficaram feridas. O protesto foi monitorado pela polícia e funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Os moradores da região pedem a instalação de lombadas ou passarelas. Na última sexta-feira, alguns desses moradores levaram faixas com os pedidos e protestaram em frente ao Instituto Agronômico, em Campinas, durante visita do governador José Serra (PSDB) ao local. Os moradores não conseguiram falar com o político.