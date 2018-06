Manifestantes fecham rodovia de escoamento da soja no Pará

SANTANA DO ARAGUAIA - A BR-158, uma das principais rotas de escoamento de grãos do entre o Mato Grosso e o Pará, foi totalmente bloqueada por um grupo de manifestantes. Cerca de 300 pessoas fecharam a estrada em torno das 12h desta terça-feira, 9, e não permitem que ninguém passe pelo trecho desde então.

O bloqueio ocorre no município de Santana do Araguaia, no Pará, a cerca de 200 quilômetros da fronteira do Estado com Mato Grosso.

O Estado verificou que há mais de 100 caminhões enfileirados na estrada, aguardando a liberação da rodovia, além de carros. Francisco de Souza Filho, líder do movimento, disse que o protesto ocorre para cobrar a entrega de energia elétrica à população, além de melhorias do asfalto e pontes da BR-158. Constantemente, há registros de acidentes na região.

"Cansamos. Desde 2008, a população aguarda o tal Luz Para Todos e vive no escuro até hoje. Já recebemos até cartinha da Aneel informando como devemos usar a energia, mas ela (a luz) nunca chegou", disse Souza.

Pelos dados do líder comunitário, há cerca de 65 mil habitantes em Santana do Araguaia, mas apenas 18% da população teria acesso à energia elétrica. "Vieram aqui e fizeram um monte de promessas, a última foi de instalar energia em 160 casas, mas há 1.423 casas no escuro", disse.

Sobre as condições da BR-158, Souza Filho disse que a situação é de abandono. "Quase todos os dias temos notícia de gente se acidentando e morrendo nessas pontes, o governo não faz nada para mudar. O povo não aguenta mais isso", disse.

A reportagem tentou negociar uma passagem pelo bloqueio para avançar até as pontes, mas foi impedida pelos manifestantes. A situação é preocupante. Caminhoneiros estão sem alimentação e água. O bloqueio foi feito com dúzias de pneus em dois trechos da rodovia.

O clima é de tensão. Motoqueiros tentaram vencer o bloqueio, mas a população reagiu aos gritos e impediu a passagem. Desde as 12 horas, apenas uma ambulância passou pelo trecho.

"Exigimos aqui a presença das autoridades, da Celpa, do Incra, do governo federal. Tem gente aqui já recebe conta de luz em casa para pagar, e nunca viu energia", disse Souza Filho.

A BR-158 é uma das mais importantes rodovias do país para escoamento de safra, porque se conecta a malhas que levam a carga para os portos da região Norte do País, além de se ligar à Ferrovia Norte-Sul, na região de Colinas do Tocantins (TO).