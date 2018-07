Manifestantes incendeiam ônibus em SP Cerca de 150 motoristas e cobradores que realizam um protesto em frente à garagem da antiga Viação Parelheiros, na avenida Sadamo Inoue, em Parelheiros, na zona Sul de São Paulo, incendiaram um ônibus esta manhã. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), os manifestantes reivindicam a contratação dos funcionários demitidos por causa do descredeciamento pela Prefeitura de nove empresas de ônibus, para a criação do novo sistema de transporte urbano na capital. Fiscais da SPTrans, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão no local para acompanhar a manifestação. Ninguém ficou ferido e o caso será registrado no 25º Distrito Policial de Parelheiros.