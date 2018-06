Manifestantes liberam Via Anchieta A Polícia Rodoviária Estadual e o policiamento de Cubatão acabaram de controlar a manifestação que estava ocorrendo naquele município e que interditou por cerca de duas horas a Via Anchieta no sentido São Paulo-Baixada Santista. Revoltados com a retirada de uma linha de ônibus que servia a região próxima ao sopé da serra, cerca de 500 manifestantes atearam fogo em pneus na Via Anchieta Norte. O resultado foi um congestinamento que chegou até o Km 28 da rodovia, em Riacho Grande, no alto da serra. Desde as 20h30 os políciais estavam desaconselhando de viajar os motoristas que se dirigiam para a Baixada e os orientavam a adiar a descida para este sábado, mas, no momento, o tráfego já foi retomado e a espectativa é que nas próximas horas já esteja regularizado.