Manifestantes pedem o fim do recolhimento forçado de pessoas em situação de rua BRASÍLIA - Uma manifestação contra o recolhimento forçado de crianças, adolescentes e adultos moradores de rua reuniu hoje (9), na Rodoviária do Plano Piloto, no centro da capital federal, cerca de 40 pessoas. O protesto teve o objetivo de conscientizar gestores públicos e a população sobre a violação dos direitos das pessoas alvos dessas ações.