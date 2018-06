Manifestantes protestam contra aumento do ônibus em SP Cerca de 500 manifestantes se concentraram na Praça da Sé, região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira em protesto contra o aumento na tarifa de ônibus da capital. Na próxima terça-feira, dia 28, o preço da passagem vai subir de R$ 2,00 para R$ 2,30. O grupo, saiu da Praça da Sé em direção à Prefeitura, que fica ao lado do Viaduto do Chá. A caminhada deve passar em frente à Secretaria Municipal de Transportes e, de acordo com a CET, não atrapalha o trânsito da região. Representantes de entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes (UNE), União Nacional dos Estudantes Secundaristas (Unes) e da União Paulista dos Estudantes Secundaristas (Upes), do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), alguns vereadores, membros do sindicato dos metroviários e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), fazem parte do protesto, que também marcha contra a possibilidade do aumento nas tarifas do metrô.