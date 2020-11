Manifestantes protestam contra morte de João Alberto em frente a unidades do Carrefour

O assassinato de João Alberto, homem negro de 40 anos, por seguranças na unidade do Carrefour Passo D'Areia, em Porto Alegre, gerou protestos em diversos locais do Brasil nesta sexta-feira. Na capital do Rio Grande do Sul, a manifestação começou no início da tarde, em frente à unidade onde aconteceu o crime.

Em São Paulo, manifestantes se concentraram no vão do Masp e seguiram ao Carrefour da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na Zona Sul da capital. O ato foi convocado por organizações do movimento negro e tem o tema Vidas Negras Importam.

Leia Também Homem negro é espancado e morto por segurança e policial em Carrefour de Porto Alegre

No Rio, dezenas de manifestantes fizeram um protesto no supermercado Carrefour da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Aos gritos de "Assassino, Carrefour", eles chegaram a protestar até mesmo dentro do supermercado, pedindo para que a unidade fechasse. Antes, o grupo se posicionou no estacionamento que fica em frente ao supermercado e exibiu faixas com dizeres como "Parem de nos matar" e "Sem Justiça, sem paz". A manifestação foi pacífica.

Em Brasília, as manifestações se concentraram no Carrefour localizado na Asa Sul. O ato começou na rua e depois entrou na unidade para pedir seu fechamento.

João Alberto foi espancado e morto por dois homens brancos no estacionamento do Carrefour Passo D'Areia, na zona norte da capital gaúcha, na quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra. Os dois seguranças foram detidos.