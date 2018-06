Manifestantes protestam no aeroporto Salgado Filho

Cerca de 130 pessoas deitaram por dez minutos no piso do saguão de embarque de passageiros do Aeroporto Salgado Filho para homenagear os mortos do vôo 3054 da Tam e protestar contra o descaso das autoridades com a crise do tráfego aéreo brasileiro, no início da tarde desta sexta-feira. Veja também: Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Cada manifestante colocou sobre o peito o nome de uma das vítimas do acidente. O grupo ficou o tempo todo em silêncio e logo foi cercado por cerca de 150 pessoas, que, ao final, aplaudiram o ato. A poucos metros, sem perceber o protesto, centenas de passageiros enfrentavam mais um dia de atrasos e esperavam em filas diante dos balcões de check-in a autorização para embarcar. O protesto foi promovido por três jovens amigos, que difundiram a convocação pela internet. Entre os participantes estavam familiares de duas vítimas.