Integrantes da ONG Rio de Paz realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira, 27, na Praia de Copacabana na zona sul do Rio. O ato é um alerta para conscientizar a população sobre os assassinatos de cidadãos. Os manifestantes utilizaram 4 mil balões vermelhos, que segundo estimativas, correspondem a 4 mil cidadãos que deverão serão assassinados no Estado, no segundo semestre de 2008. Foto: Wilton Junior/AE