Manifestantes vão às ruas nesta tarde em Manaus

MANAUS - Quase nove mil pessoas confirmaram que estarão na manifestação que ocorre na tarde desta quarta-feira, 26, em Manaus. Intitulado "Manaus Mudança do Brasil", o protesto percorrerá a partir das 17h30 as principais vias da capital amazonense e terá concentração em frente à Assembleia Legislativa do Estado, na zona centro-sul.

Os manifestantes vão se encontrar no centro da cidade, no Largo São Sebastião, onde está localizado o Teatro Amazonas. Seguirão pela Rua Dez de Julho; Avenida Getúlio Vargas; Avenida Djalma Batista; Rua Rio Negro e Avenida Recife, até chegar à Assembleia Legislativa.

Na segunda-feira, 25, cerca de 200 pessoas participaram de um ato em Manaus. E semana passada, dia 20, aproximadamente de 85 mil pessoas fora as ruas pedir por melhorias no transporte público, entre reivindicações como investimento na educação e a saúde.

No ato de segunda, os manifestantes entregaram para representantes do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, um documento pedindo redução da passagem de ônibus de R$ 2,90 para R$ 2. E ainda pediram pela manutenção da frota e dos terminais de ônibus, para que o município apresente as planilhas de gastos com o transporte e que seja criado o Conselho Municipal de Transporte Público com membros da sociedade civil.