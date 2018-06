Manifestantes voltam às ruas de Goiânia nesta quinta-feira

GOIÂNIA - Um grupo de 300 servidores públicos, segundo estimativa da Polícia Militar, protesta nesta quinta-feira, 27, no centro de Goiânia contra o parcelamento da data-base pelo governo estadual. Ainda está marcada para esta quinta mobilização de pequenos empresários na Praça do Trabalhador cobrando fiscalização da Prefeitura contra a concorrência desleal com ambulantes na região. Também há uma mobilização para esta tarde na Praça Universitária, ponto histórico de concentração de estudantes. A PM escalou 400 policiais para atuar em Goiânia, onde também acontecerá uma caminhada a pé para Trindade, no início da Festa do Divino Pai Eterno, mantendo mil policiais de prontidão nos quartéis.

Na noite de quarta-feira, 26, houve confrontos entre policiais e manifestantes em Anápolis. Pessoas que reivindicavam passe livre estudantil já se dispersavam após um acordo com o representante da principal empresa de transportes quando um grupo decidiu ficar sentado, bloqueando a passagem dos ônibus. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral e spray de pimenta. Um rapaz foi preso. Ainda na quarta, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, as pessoas se concentraram pacificamente na porta da prefeitura, mas, quando a PM achou que a manifestação já havia terminado, um grupo voltou a se reunir e acabou depredando a fachada do Centro de Convenções. Oito pessoas foram presas.

Em meio aos protestos, o governo de Goiás instituiu o passe livre estudantil em 20 cidades.