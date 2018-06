Manifesto contra direção já conta com 2 mil adesões O Masp deve divulgar hoje nota de sua diretoria em reação contra a mobilização que pede mudanças na gestão do museu, batizada de SOS Masp. Os manifestantes (que coletam assinaturas no site www.sosmasp.com.br) já contavam até ontem com quase 2 mil adesões. A mobilização reúne artistas plásticos, cineastas, arquitetos, médicos e até religiosos.