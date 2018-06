Manifesto para apoiar o padre O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) e 23 entidades sociais decidiram ontem lançar um manifesto de apoio ao padre Júlio Lancellotti. O lançamento será feito hoje, às 15 horas, na unidade dois da ONG Casa Vida, e pretende recolher assinaturas no País e no exterior. "Estávamos acuados, mas a partir de agora vamos para as ruas defender a história e o nome do padre Júlio Lancellotti. Porque, acima de tudo, ele é um símbolo dos direitos humanos. Se é atacado, nós estamos sendo atacados", disse o coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Ariel de Castro Neves. Editorial do semanário O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, atribui ao trabalho do padre em defesa de moradores de rua, menores carentes e crianças portadoras do HIV as acusações que ele vem sofrendo.