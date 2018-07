Manobra para salvar cachorro mata duas crianças Duas crianças morreram, no início da noite de ontem, em São Carlos, na região de Ribeirão Preto, devido a um acidente para evitar o atropelamento de um cachorro. Adílson Luiz Pereira, que não tem habilitação, dirigia uma perua Kombi e desviou de um cão no bairro Antenor Garcia, na periferia. O veículo bateu na guia da calçada e capotou. No local, sua filha Natália, de 6 anos, morreu. O filho Jonatan, de 5, morreu pouco depois, no hospital. A filha mais velha, Fernanda, de 11 anos, fraturou um dos braços e foi internada. Adílson Pereira irá responder inquérito por homicídio culposo e por lesão corporal culposa.