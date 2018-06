Manobrista atropela três colegas no Itaim Um funcionário do serviço de valet morreu e dois manobristas ficaram feridos após serem atropelados, às 22 horas de anteontem, por um colega na zona sul de São Paulo. Henrique Felipe tentava estacionar um Jeep Cherokee, mas se atrapalhou com o câmbio automático e invadiu a calçada. Valdeci da Silva, de 39 anos, morreu na hora.