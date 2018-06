Manobrista é preso com 80 quilos de cocaína na Grande SP O manobrista Rodinei Bernardo Nogueira, de 24 anos, foi preso transportando 80 quilos de cocaína pela Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, na noite desta quinta-feira, 8. De acordo com o Departamento de Investigações Sobre Narcótico (Denarc), a droga estava escondida sob o banco traseiro de um Pegeout prata. As investigações apontaram que o veículo passaria pela rodovia e os policiais montaram bloqueio no quilômetro 34, na região de Juquitiba, interior paulista, onde o motorista foi abordado. "Como havia um forte cheiro de cocaína no carro, decidimos trazer o veículo até o Denarc, desmontamos o banco e encontramos 80 tijolos da droga", disse o delegado Rúbens Eduardo Barazal, divisionário da Divisão de Inteligência e Apoio Policial (Diap). A cocaína havia passado por São Paulo, onde foi preparada para a distribuição, que aconteceria em município do Paraná. Durante a madrugada, os investigadores viajaram até a casa do manobrista, em Curitiba, onde localizaram um Pálio. Segundo o diretor do Denarc, Everardo Tanganelli, em um compartimento secreto do porta-luvas, foram encontradas duas pistolas semi-automáticas.