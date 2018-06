Mantega diz que programa de governo apresenta meta inédita O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira, 30, que o programa de governo do PT nesta campanha eleitoral mostra o compromisso com a responsabilidade fiscal. "A nossa meta é 4,25% do PIB. Nunca um programa do PT conteve esta meta, que é ambiciosa e significa responsabilidade fiscal", disse Mantega, que completou: "vamos continuar a melhorar as contas públicas". Mantega afirmou que, nesse sentido, o governo vai trabalhar para reduzir os gastos de custeio para liberar mais gastos com investimentos. Ele afirmou ainda que, para alcançar o objetivo de elevar os investimentos para 25% do PIB, o governo espera também que aumentem os investimentos privados. O ministro disse ainda que o governo vai trabalhar na redução da carga tributária "de forma planejada para estimular os setores que puxam investimento". Ele rebateu as afirmações de que o governo aumentou a carga tributária nos últimos dois anos. "Há uma confusão entre arrecadação e carga tributária, que é o quanto os contribuintes pagam de imposto, e nós estamos reduzindo a carga tributária", disse.