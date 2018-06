Mantega volta à Fazenda após reunião no Planalto

O ministro da Fazenda, Guido Mantega está no Ministério da Fazenda, depois de participar de reunião no Palácio do Planalto na qual começaram a ser discutidas medidas de emergência para o setor aéreo. Mantega não deu informações sobre os resultados da reunião, que durou a manhã desta sexta-feira, 20,. Limitou-se a dizer que a divulgação de notícias a respeito está a cargo do ministro de Comunicação Social da Presidência da República, Franklin Martins. A reunião desta sexta-feira, no Planalto, foi preparatória da reunião programada para começar às 15 horas, no Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), da qual participarão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as autoridades do setor aeronáutico.