Manual de sobrevivência Melhor já sair de casa disfarçado para não dar na pinta que está indo ao caixa eletrônico. Com sua pior roupinha, você talvez tenha menos chance de ser confundido com alguém que está indo sacar um bom dinheiro do banco. Escolha um local movimentado para a operação, de preferência dentro de shopping ou supermercado. Observe atentamente se não há câmeras te flagrando por cima dos ombros e nunca, mas nunca mesmo, insira seu cartão sem se certificar que a frente do painel do terminal não foi sobreposta à máquina para camuflar algum aparato de clonagem. Não fale com estranhos nem pelo fone de comunicação do banco, procure esconder o teclado com uma das mãos enquanto digita suas senhas com a outra, não confira o dinheiro liberado para não chamar atenção para a quantia sacada, seja breve. As chances de sequestro relâmpago serão menores se o correntista bater em retirada correndo o mais que puder. Vá direto pra casa e dê graças a Deus por não precisar enfrentar as filas de banco. HARE BABA Por seu desempenho na novela Caminho das Índias, o ator Osmar Prado é sério candidato ao prêmio Indiano Mais Chato do Mundo em 2009. LOGO ELE E o Aécio Neves, hein?! Atrás da Dilma Rousseff - quem diria, né não?! A revelação da pesquisa chocou muita miss por aí! Fair play Dunga terá chance hoje à noite de pacificar colorados e tricolores gaúchos no Beira-Rio. Não é de hoje que uma boa vaia no técnico tem esse caráter terapêutico de neutralizar rivalidades regionais no torcedor brasileiro. Alternativa nativa Boa notícia para quem não aguenta mais o Galvão Bueno: é bem provável que Luciano do Valle revele hoje à noite, durante a transmissão pela Band de Brasil x Peru, o que ele sentiu ao cruzar de volta a linha do Equador após o último jogo da Seleção em Quito. Na ida, o locutor teve uma sensação esquisita ao trocar de hemisfério: "É nessa hora que você percebe que nós seres humanos somos meros transeuntes!" Relatório de bordo Depois de passar por Doha sem mandar ninguém se Catar, o presidente Lula prometeu ao pessoal do Itamaraty que não faria em Londres nenhuma pegadinha de 1.º de abril com a rainha Elizabeth II. Ideia de jerico O presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, está com a impressão de que, se consultada a respeito, a opinião pública vai considerar o Legislativo desnecessário. Fica dando ideia, depois reclama. A festa é sua Esta coluna completa hoje seu primeiro aniversário no caderno Cidades/Metrópole. Só não convido a todos para um jantar no Gero porque ninguém acreditaria nisso num 1.º de abril.