Manuela D'Ávila é cotada para pasta dos Esportes

Com a escolha, Dilma Rousseff teria à frente do Ministério dos Esportes uma mulher campeã de votos numa equipe de auxiliares que ela deseja bastante feminina. E Orlando Silva seria mantido no cargo de coordenador do Comitê Gestor de Ações do Governo Brasileiro para realização da Copa do Mundo da Fifa de 2014, com maior liberdade de ação para fiscalizar obras de estádios e de mobilização urbana, o que não tem como ministro.

A sondagem, de acordo com a informação, foi feita pelo deputado José Eduardo Martins Cardozo, que deverá ser o novo ministro da Justiça. Ele é um dos três principais integrantes da equipe de transição de Dilma Rousseff.

Manuela informou que conversou com Cardozo durante a cerimônia de entrega de diplomas do Prêmio Congresso em Foco, na segunda-feira, mas disse que não foi convidada. Cardozo apenas a cumprimentou por ter sido uma das agraciadas com o prêmio de melhor deputada.

Por intermédio de sua assessoria, o PC do B afirmou que mantém a confiança no ministro Orlando Silva e na decisão de Dilma Rousseff de manter o ministério sob o seu comando.