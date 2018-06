Manutenção deixa bairros das zonas leste, sul e do Grande ABC sem água

SÃO PAULO - Os moradores das regiões do Jabaquara, zona sul, e Mooca, zona leste de São Paulo, e das cidades de São Bernardo do Campo, Diadema e do entorno do bairro Paraíso, em Santo André, no Grande ABC, sofrerão corte no fornecimento de água neste final de semana.

No Grande ABC, os cortes serão intermitentes entre o final da noite de domingo, 15, e durante boa parte de segunda-feira, 16, em razão de serviços de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande. O corte no fornecimento se faz necessário, segundo a Sabesp, para que o decantador - tanque que integra o processo de tratamento d'água -, possa ser isolado.

O descarregamento da ETA será das 22h às 23h30 de domingo; e os serviços serão realizados até as 4h30 de segunda-feira, horário em que a estação volta a ser carregada. A normalização deve ocorrer somente no final da manhã.

Emergências serão atendidas pela Central de Atendimento da Sabesp 195, em São Bernardo do Campo; e 115, da Semasa, em Santo André. Em Diadema, usuários de telefone fixo dentro da cidade podem ligar para a central 115. Fora do município ou de telefone móvel devem ligar para o 4053-4300.

Jabaquara - Serviços de manutenção em estação elevatória causam o corte na distribuição de água nos bairros no entorno do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, entre as 8 e as 19 horas de domingo, 15. A normalização por completo deve ocorrer somente durante a madrugada de segunda-feira, 16.

Os bairros afetados são: Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Araci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição, Jabaquara, Indianópolis, Jardim Novo Mundo, Vila Helena, Moema, Chácara Inglesa, Vila Bosque, Vila Clementino, Cidade Vargas, Vila do Encontro, Cidade Leonor e Jardim Lourdes

Mooca - O mesmo ocorrerá também no domingo na região da Mooca, zona leste, em razão do mesmo tipo de serviço programado para a zona sul da capital. O corte será iniciado, porém, meia hora mais tarde, por volta das 8h30, se estendendo até as 19 horas; com restabelecimento também durante a madrugada de segunda-feira. Os bairros afetados na região da Mooca são: Jardim Itália, Vila Leme, Alto da Mooca, Vila Lucia, Parque da Mooca, Vila Regente Feijó, Vila Carneiro e Vila Bertioga.