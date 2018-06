Manutenção em represa deixa 3,5 milhões sem água em SP A Sabesp vai realizar na terça-feira, dia 6, manutenção nos equipamentos da Estação Elevatória de Água Bruta da Represa Guarapiranga. Essa estrutura é responsável pela captação de água no manancial que depois é enviada para tratamento na Estação Alto da Boa Vista. Os serviços serão realizados das 7 horas às 19 horas e são necessários para garantir o perfeito funcionamento das bombas. Nesse período, será necessário interromper o fornecimento de água para cerca de 3,5 milhões de pessoas das regiões sul e sudoeste da capital paulista. As regiões são abastecidas pelos reservatórios Raposo Tavares, Butantã, V. Sônia, Morumbi, Pirajuçara, Jardim São Luiz, Jardim Ângela, Interlagos, Grajaú, Vila Olímpia, Brooklin, Santo Amaro, Chácara Flora, Vila Mariana, Cambuci, Jabaquara, Sacomã, Vila do Encontro, Campo Belo e Americanópolis. Também será interrompido o abastecimento para os municípios de Taboão da Serra, Embu e Granja Viana, em Cotia. Durante o período previsto para a realização dos trabalhos, a Sabesp pede que a população colabore, utilizando racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais e evitando desperdícios. A recuperação do fornecimento ocorrerá de forma gradual, sendo que os bairros localizados em pontos mais altos e distantes dos reservatórios poderão ter o abastecimento de água restabelecido de forma mais lenta. A previsão para a normalização total dos serviços é para a madrugada de quinta-feira, dia 08. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que funciona durante 24 horas.