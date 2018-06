Manutenção faz vôo da TAM atrasar 5 horas em Brasília

O vôo 3593 da TAM, que deveria ter saído de Brasília às 11 horas desta terça-feira, 28, com destino a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fazendo escala em Campo Grande, só conseguiu decolar às 16h29. De acordo com a assessoria de imprensa da TAM, o atraso aconteceu por conta de uma manutenção não programada na aeronave. Devido ao imprevisto, o plano do vôo foi alterado e o avião foi apenas até Campo Grande. Vinte e sete dos 67 passageiros do vôo seguiram para Corumbá via terrestre. Todos os ocupantes da aeronave receberam auxílio alimentação, segundo a TAM.