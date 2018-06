Manutenção pode deixar 40 mil paulistanos sem água Cerca de 40 mil moradores de nove bairros da zona oeste de São Paulo poderão ficar sem água neste domingo, 30. A Sabesp vai interromper os trabalhos da Estação Elevatória de Água Consolação/Perdizes para serviços e limpeza na adutora Consolação/Perdizes. Isso será feito para a instalação de juntas de vedação, em função das obras do Metrô Via Amarela. Os serviços serão realizados entre as ruas Piauí e Consolação das 7 às 21 horas, segundo a Sabesp. Neste período, poderá faltar água nos bairros de Perdizes, Água Branca, Santa Cecília, Vila Pompéia, Higienópolis, Pacaembu, Vila Barra Funda, Parque Industrial Tomás Edson e Vila dos Ferroviários.