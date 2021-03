Máquinas de lavar: até 30% de desconto na Amazon

As marcas Electrolux, Consul e Brastemp estão com descontos de até 30% em máquinas de lavar, no site do Amazon. As promoções são válidas para compras feitas até quarta-feira (31), às 5h.

As opções disponíveis têm capacidade entre 11 kg e 16 kg e contam com tecnologia de ponta, com diversos programas de lavagem. Dá para deixar suas roupas limpas e cheirosas com toda a segurança, sejam elas claras, escuras, jeans, edredons, com tecidos delicados, o que for.

Clique aqui para ver a página especial com máquinas de lavar em promoção, e confira fotos e detalhes de quatro opções logo abaixo.

Máquina de Lavar 13 kg Electrolux Turbo Economia (R$ 1.977)

Máquina de Lavar Consul 16 kg (R$ 1.899)

Máquina de Lavar 11 kg Electrolux Essential Care (R$ 1.644,40)

Máquina de Lavar 12 kg Brastemp (R$ 1.922,40)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.