Maquinista morre atropelado por trem em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um maquinista de 54 anos morreu atropelado por um trem quando voltava a pé para a estação Eldorado, em Belo Horizonte, na noite de quinta-feira, 4. O acidente ocorreu no pátio de manobra, às 20h30.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou por meio de nota que as causas do ocorrido estão sendo investigadas. A empresa disse que vai já acionou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para participar de toda a apuração. Além disso, a CBTU vai criar uma Comissão de Sindicância.

O condutor parou o trem no estacionamento e seguiu a pé pelos trilhos para a plataforma da estação quando foi atingido por uma composição. A empresa afirmou que existe uma via de acesso à plataforma fora do espaço de circulação dos trens.

O funcionário trabalhava na empresa desde 2002. Não há informação sobre quando será realizado o enterro do maquinista.