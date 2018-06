Maquinista pulou antes do choque e está internado A morte do maquinista Norival Ribeiro do Nascimento, de 50 anos, segundo o Corpo de Bombeiros, foi desmentida ontem à tarde pela Supervia. "Ele pulou instantes antes do impacto. Ele está internado no Hospital Cardiotrauma", disse um advogado da Supervia que preferiu não se identificar. Anteontem, logo depois do acidente, veículos de comunicação chegaram a noticiar que o maquinista havia morrido. Funcionários do Instituto Médico-Legal de Nova Iguaçu contaram que à noite pessoas que se identificaram como parentes do maquinista foram reconhecer o corpo dele.