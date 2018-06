Mara Gabrilli diz que 2º texto sobre maioridade era mais 'ameno'

SÃO PAULO - Depois de críticas e cobranças de seus seguidores nas redes sociais, a deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP) divulgou em sua página oficial no Facebook as razões que a levaram a mudar o seu voto com relação à redução da maioridade penal.

Na terça-feira, 30, a deputada tucana votou contra o projeto que reduzia a maioridade penal de 18 para 16 anos e, na madrugada desta quinta, 2, menos de 24 horas depois da votação, votou a favor de um projeto similar, colocado em pauta pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Na justificativa, Mara diz que votou "sim" no segundo projeto porque ele é mais ameno e aprimorado. "Votei sim a esse projeto, que não reduz a maioridade penal, mantendo os menores de 18 anos penalmente inimputáveis, mas abrindo uma exceção que permite que jovens entre 16 e 18 anos sejam penalizados em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte", disse a deputada do PSDB.