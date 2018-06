Maradona está na Sapucaí para o carnaval O ex-jogador de futebol argentino Diego Armando Maradona chegou ao sambódromo do Rio de janeiro para acompanhar o primeiro dia de desfiles das escolas cariocas. Acompanhado de sua ex-mulher Claudia, Maradona não deu entrevistas. Ainda assim, sua chegada foi o momento de maior movimentação de jornalistas e curiosos no camarote. Trajando a camisa e a viseira da patrocinadora do evento, o ex-craque foi escoltado rapidamente para uma área denominada Studio Brahma, reservada ás celebridades convidadas pela cervejaria - entre elas, o rapper america Puffy Daddy, que chegou ao local causando muito tumulto. Ja no camarote, o craque argentino decidiu procurar o melhor local para ver o desfile e foi seguido por uma multidão de repórteres. Na tentativa de proteger o ex-jogador, seus seguranças quase atropelaram a modelo e apresentadora da MTV, Daniela Cicarelli, que conversava com o pai de Ronaldinho no corredor. Maradona, por sua vez, volta ao País pouco tempo após vencer um desafio de futebol, defendendo a Argentina contra um selecionado de ex-craques brasileiros.