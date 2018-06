Maratona cultural leva atrações a 20 cidades A terceira edição da Virada Cultural Paulista terminou no fim da tarde de ontem depois de 24 horas de uma maratona que levou 560 atrações a 20 cidades do interior do Estado. Com um público esperado de um milhão de pessoas - no ano passado foram 738 mil, em 19 cidades; em 2007, de 200 mil, em dez - , o evento ofereceu shows de música, peças de teatro, espetáculos de dança e sessões de cinema. Até as 6 horas de ontem, mais de 530 mil pessoas já haviam assistido a atrações da virada, que incluíram nomes como Sepultura, Marcelo D2, Jorge Ben Jor, Lenine, Ratos de Porão, Moraes Moreira, Leci Brandão, Ultraje a Rigor, Pitty, CPM22, Monobloco, Cachorro Grande, Almir Sater e Cordel do Fogo Encantado entre os destaques musicais. O Ano da França no Brasil também inspirou atividades. O público pôde, por exemplo, ver filmes como O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Paris, Te Amo, Pintar ou Fazer Amor, Em Paris e o infantil Brincadeiras de Criança.