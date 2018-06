Marca registrada Nicéa é uma grife de ex-mulher. Lançou nesta semana a moda de oferecer recompensa pela cabeça do ex-marido em falta com pensão alimentícia. Vale R$ 1 mil a informação sobre o paradeiro de Celso Pitta, prêmio que, se comenta, uma revista de celebridades estaria disposta a dobrar se, no momento do flagrante de prisão, o ex-prefeito for algemado de pijama. Quem ainda não recebeu o 13º para iniciar as compras neste fim de semana ficou tentado a sair pela vizinhança procurando o homem, mas o noticiário não deixou claro pra quem a população deve ligar se topar com a figura por aí. Até porque o celular de Nicéa, como se sabe, já era faz tempo por falta de pagamento. Mas não será surpresa para esta coluna se a ex-primeira-dama de São Paulo, sempre à frente de seu tempo de casada, inaugurar dia desses uma espécie de Disque-Denúncia Ex-Marido. Se, pelo serviço, cobrar 5% do valor da recompensa, logo, logo não precisará mais da pensão do Celso. COISA DE VELHO Fãs de longa data dos personagens de Mauricio de Sousa estão em pânico à toa. Mônica e Cebolinha estão só ficando, Caramba! INCORRIGÍVEIS Comentário de uma manicure corintiana num salão de beleza da zona leste da cidade: "O segredo do time do São Paulo é que sempre mantém a base. Só troca o esmalte." Falta de planejamento Pega de surpresa pela demanda recorde de primavera em quase todo o País, a indústria brasileira de galochas, capas e guarda-chuvas já contabiliza como prejuízo o quanto deixou de faturar por falta de estoque. O que é isso, companheiro?! Amigos de Luiz Eduardo Greenhalgh estão preocupados. Também, pudera! O ex-deputado vai acabar se engasgando com o bigode. Nem tudo se transforma Que os evolucionistas não nos ouçam, mas parece que a tal expedição refazendo os passos de Charles Darwin no Rio virou um programa de índio como outro qualquer. Tem pesquisador dando graças a Deus que acaba hoje. Não tem o drible burro? Roberto Fernandes, técnico do Náutico, saiu em defesa da "falta inteligente'' em futebol, coisa que, para muitos, é o mesmo que falta de inteligência. Prefeita nunca mais O problema maior de mudar de Rei Pelé para Rainha Marta o nome do estádio de Maceió, como quis a Assembléia Legislativa de Alagoas, é a Marta Suplicy achar que é com ela a homenagem. Presentinho complicado Dunga pediu a Papai Noel que faça as pessoas entenderem que ele não está irritado. "Eu sou assim mesmo!" Nessas horas é que a gente vê como é dura a vida do Bom Velhinho.