Márcio Victor é internado e pode não se apresentar mais neste carnaval

Salvador - O cantor Márcio Victor, da banda Psirico, foi internado na tarde deste sábado, 14, no Hospital Aliança, em Salvador. Segundo sua assessoria, o vocalista, que se queixou de dores na região abdominal já pela manhã, teve diagnosticada uma apendicite e deve passar por cirurgia para a retirada do apêndice.

A assessoria informou que ainda não é possível saber como ficará a agenda do cantor no carnaval por causa do problema de saúde e não descarta que ele tenha de cancelar todas as apresentações que faria até o fim da folia.

Márcio Victor se apresentaria neste sábado e na terça-feira em camarotes do Circuito Dodô (Barra-Ondina) e comandaria três blocos, todos no Circuito Osmar (Campo Grande), entre domingo e terça-feira. Na Quarta-Feira de Cinzas, estavam previstos shows no tradicional Arrastão, em Salvador, pela manhã, e em Porto Seguro, no litoral sul baiano, à noite. Na noite de ontem (sexta-feira), ele puxou um trio sem cordas no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e, depois, fez uma apresentação em um camarote.