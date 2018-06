O ministro Marco Aurélio foi eleito, ontem, para o cargo de ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na vaga de Carlos Ayres Brito, que vai assumir a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda este mês. O TSE também ganhou, anteontem, dois novos ministros. Aldir Passarinho Junior e Hamilton Carvalhido, do STJ, foram eleitos para substituir Fernando Gonçalves e Felix Fischer.