Marco Aurélio diz não haver ''caça às bruxas'' no PR O assessor especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia, declarou ontem que "não há processo de caça às bruxas" no PR por causa das demissões realizadas no Ministério dos Transportes. Em Lima, onde acompanhou a presidente Dilma Rousseff à posse do presidente peruano Ollanta Humala, ele disse que esta interpretação tem por objetivo "tentar desestabilizar a aliança política".