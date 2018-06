Marco Aurélio Mello elogia emenda para fim da reeleição O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, elogiou nesta quarta-feira, 02, a aprovação pelo Senado de proposta de emenda constitucional que acaba com a reeleição. Ele disse que quem disputa a reeleição e permanece no cargo confunde os papéis de governante e candidato, acaba cometendo abusos, o que pode desequilibrar a disputa. "O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que não sabe quando é candidato e quando é presidente. Aí surgem os incidentes", afirmou. Para exemplificar abusos, Marco Aurélio citou decisão recente do TSE que multou a CUT por ter feito propaganda em favor do Lula em período vedado pela legislação. "A prática tem demonstrado que a reeleição não é salutar. Por que não é salutar? Se imagina tratamento igualitário entre os candidatos. Inegavelmente, quem ocupa a cadeira e caminha no sentido da reeleição acaba por confundir os papéis", disse. "A legislação viabiliza a candidatura permanecendo na cadeira. Talvez o defeito esteja aí", acrescentou. Para o presidente do TSE, se o Congresso aprovar o término da reeleição estará prestando um serviço à sociedade. No entanto, ele disse que a mudança não pode ser feita de forma retroativa. Ou seja, os atuais governantes devem ter o direito de disputar um novo mandato porque, quando tomaram posse, a reeleição estava em vigor. Na opinião de Marco Aurélio, se fosse realizado um plebiscito, a população se posicionaria contra a reeleição.