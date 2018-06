Marcola é condenado a 12 anos de prisão por chefiar o PCC

SÃO PAULO - Acusado de chefiar o Primeiro Comando da Capital (PCC) - facção criminosa que age dentro de fora do sistema prisional paulista - Marco Willians Herbas Camacho, de 42 anos, o "Marcola", foi condenado, na terça-feira, 25, em sessão de júri no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a 12 anos de prisão. A decisão foi unânime.

Os desembargadores do TJ-SP aceitaram pedido do Ministério Público, já que em primeira instância o júri absolveu os acusados. Marcola e 12 criminosos foram condenados por formação de quadrilha. O que determinou a condenação foram os depoimentos de dois ex-integrantes do bando, que acabaram sendo beneficiados com a delação premiada.

Além disso, a investigação da promotoria tinha escutas telefônicas que comprovavam o controle de Marcola sobre a quadrilha. Cabe recurso à decisão desta terça-feira.