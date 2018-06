Marconi e Iris fecham campanha com caravana

Os candidatos ao governo de Goiás, Iris Rezende (PMDB) e Marconi Perillo (PSDB), que estão tecnicamente empatados segundo o Ibope, encerram suas campanhas hoje em caravanas e percorrendo as principais ruas e avenidas dos maiores colégios eleitorais do Estado. "Ajudem-me, agarrem em minhas mãos que eu não tenho padrinho poderoso. Mas tenho Deus e o povo", apelou ontem Marconi, em visita à Aparecida de Goiânia (GO). Anteontem à noite, oscandidatos participaram de debate na televisão.