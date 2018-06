Maré ajuda navio a desencalhar em Porto de Paranaguá O navio Swift Arrow, que encalhou na saída do Porto de Paranaguá por volta das 18 horas de quarta-feirea, 28, conseguiu desprender-se da pedra em que bateu por volta das 23 horas do mesmo dia, com a ajuda da maré. Nesta quinta, a embarcação permaneceu em Paranaguá para que a Capitania dos Portos pudesse fazer uma inspeção no casco e averiguar se não há problemas. Foi aberto um inquérito administrativo para apurar as circunstâncias do acidente. O encalhe aconteceu, provavelmente, por um erro do prático, visto que o navio estava tentando navegar entre os dois canais de acesso. Com 185 metros de comprimento, a embarcação saiu do porto após carregar 11 mil toneladas de madeira. A pedra em que se prendeu fica a cerca de 7 metros de profundidade. O navio veio das Bahamas e estava se dirigindo para a Venezuela.