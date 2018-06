Marginais em São Paulo apresentam trânsito lento O motorista está enfrentando congestionamentos acima da média na manhã de hoje em São Paulo. Segundo índice registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 9h30, eram 107 quilômetros de congestionamento, quase o dobro da média para o período que é de 62 quilômetros. O pior trecho engarrafado está na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, da Castello Branco até a ponte Ary Torres, com cerca de dez quilômetros de trânsito lento. Um acidente envolvendo um veículo e duas motos, com duas vítimas, na ponte do Jaguaré, por volta das 9h, ajuda a aumentar o congestionamento, que ocupa a faixa da esquerda da pista expressa, que segue em direção a Interlagos. A Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, também apresenta lentidão acima da média nesta manhã. O engarrafamento vai da ponte Nova Fepasa até o Rio Tamanduateí, no sentido Ayrton Senna, somando quase dez quilômetros de lentidão.