Marginal do Pinheiros tem nove quilômetros de lentidão A semana começa com trânsito lento em São Paulo, de acordo com o Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9 horas, havia 109 quilômetros de congestionamento, índice dentro da média para o horário. O principal ponto de congestionamento, segundo a CET, era na Marginal do Pinheiros, na pista expressa sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim, onde foram registrados 9,4 quilômetros de lentidão. Ainda na Marginal do Pinheiros, no sentido Castello Branco, o trânsito era complicado da Rua José Maria até a Ponte da Cidade Jardim. De acordo com a CET, o congestionamento chega a nove quilômetros. Na Marginal do Tietê, um caminhão tombou na alça de acesso para a ponte do Tatuapé, na zona leste. O acidente aconteceu por volta das 8h45, na pista local sentido Ayrton Senna. O local ficou totalmente interditado, mas segundo a CET, não houve congestionamento. Um homem ficou preso às ferragens pelas pernas e foi socorrido por equipes do corpo de Bombeiros. Também no sentido Ayrton Senna, do acesso à Bandeirantes até a Ponte do Limão, o congestionamento chegava a 5,5 quilômetros, segundo a CET. A Avenida dos Bandeirantes tinha cinco quilômetros de lentidão, no sentido Marginal dos Pinheiros, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro. Texto alterado às 9h46 para acréscimo de informações.