Marginal do Pinheiros tem quase 10 km de congestionamento A capital paulista tem trânsito carregado na manhã desta terça-feira, 17, nas principais ruas e avenidas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30 havia 97 quilômetros de congestionamento na cidade, acima da média para o horário, que é de 87 quilômetros. Segundo a CET, o principal ponto de lentidão era verificado na Marginal do Pinheiros, na pista expressa sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte da Cidade Jardim, onde o congestionamento se estendia por 9,4 quilômetros. Ainda na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, o trânsito carregado de 8,8 quilômetros ia desde a Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim. A Avenida Washington Luiz, que leva dá acesso ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, tinha congestionamento em quase toda sua extensão. A lentidão de 6,8 quilômetros começava na Avenida Vitor Manzini e vai ia até o aeroporto. O motorista que seguia pela Radial Leste, no sentido centro, também enfrentava trânsito carregado. De acordo com a CET, ao todo eram 6,2 quilômetros de congestionamento do Viaduto Pires do Rio até o acesso à Avenida 23 de Maio. O trânsito na zona leste da cidade também era complicado por conta de uma van pegou fogo na Ponte Aricanduva, sentido São Mateus, complicando o trânsito na zona leste da capital. Segundo informações da CET, uma faixa ficou interditada por volta das 7h45, atrapalhando o fluxo de veículos na chegada à capital pela Rodovia Fernão Dias.