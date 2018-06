Marginal do Tietê congestionada por obras de recapeamento Passava, às 13h, de 16,5 quilômetros o congestionamento na pista expressa da Marginal do Tietê, na cidade de São Paulo, no sentido Rodovia Ayrton Senna, por causa da interdição para obras de recapeamento, entre as pontes das Bandeiras e Tatuapé. Como a última saída para pista local fica poucos metros antes da Ponte do Limão, depois desta ponte os motoristas de caminhão chegam a descer de seus veículos para aguardar a liberação da pista. Apesar das faixas informativas colocadas nas pontes, muitos motoristas de veículos de passeio ignoraram as saídas que proporcionam caminhos alternativos. Como não há funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) orientando, acabaram presos no congestionamento, juntamente com os caminhões que se destinam à Ayrton Senna e Rodovia Presidente Dutra. As obras ocorrem nas pistas expressas nos dois lados da Marginal do Tietê e, por isso, há congestionamento também no sentido da Rodovia Castelo Branco, antes da Ponte Tatuapé. A interdição teve início às 2 horas da madrugada de sábado e se encerra às 14 horas deste domingo.