Marginal do Tietê é liberada depois de tombamento de carreta A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou a pista expressa da Marginal do Tietê, 300 metros antes da Ponte do Limão. O trecho ficou interditado do início da madrugada até as 8h10, após um caminhão que transportava 35 toneladas de cavaco de madeira tombar. Apesar do fim do bloqueio, a marginal seguia com 8,5 km de lentidão entre as Pontes do Remédios e Limão, nas pistas expressa e local, sentido Ayrton Senna. A Avenida dos Bandeirantes apresentava a segunda maior extensão de trânsito lento, com 4,6 km entre os Viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro. A Radial Leste também não era uma boa opção para o motorista que seguia para o centro. Havia 3,5 km com paradas, da Rua Almirante Brasil até a Avenida 23 de Maio. Ao todo, a CET registrava 67 km de lentidão nas vias da capital, enquanto a média para o horário é de 80 km. Acidente Um caminhão e uma motocicleta envolveram-se em um acidente por volta das 8h30, na Rodovia dos Imigrantes, próximo ao Viaduto Matheus Torloni, sentido Capital. Uma pessoa morreu. A CET bloqueou três das quatro faixas da pista.