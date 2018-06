Marginal do Tietê tem 11,5 km de congestionamento Os motoristas que seguem na tarde desta quinta-feira, dia 31, na Marginal do Tietê encontram trânsito complicado na pista expressa, em razão do movimento intenso de veículos. No sentido Lapa-Penha, há 11,5 quilômetros de tráfego congestionado entre as pontes Atílio Fontana e Vila Guilherme. Às 15h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 51 quilômetros de congestionamento pelas principais vias da cidade. O índice está bem acima da média para o horário, que é de 38 km. Também há problemas nas pistas expressa e local da Avenida Salim Farah Maluf, sentido da Marginal do Tietê, desde a Avenida Sapopemba até a Ponte do Tatuapé, cerca de 3.5 quilômetros. Pela Avenida Paulista, sentido Consolação, o motorista reduz a velocidade por dois quilômetros, desde a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta. Na Avenida Rebouças, em direção ao centro, há dois quilômetros de lentidão desde a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire. No corredor norte-sul, formado pelas avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, há 1,5 km de trânsito lento, desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Beneficência Portuguesa.