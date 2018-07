Marginal ganha novos canteiros Os canteiros entre as vias expressa e local da Marginal do Pinheiros vão ganhar novo perfil. É o que promete o projeto Cores da Marginal, que prevê instalação de bolsões ambientais e revitalização do paisagismo da área. A proposta vai acompanhar as ações do Projeto Pomar, iniciativa ambiental feita em parceria entre o Jornal da Tarde e o governo do Estado para as margens do Rio Pinheiros. Nesta quarta-feira, a Prefeitura, responsável por essa parte da via, assinou um termo de cooperação para o lançamento do Cores da Marginal, que terá investimento da iniciativa privada. As ações devem começar no trecho entre as Pontes do Socorro e Bandeirantes, com o reflorestamento da área. O projeto foi concebido pela empresa Farah Service e tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), da Gazeta Mercantil e da revista Caras.